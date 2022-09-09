Минтранс опроверг сообщение о запрете пересекать самокатами пешеходные переходы

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Министерство транспорта РФ опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запрете пересечения пешеходных переходов на самокатах и средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

— Согласно проекту поправок в Правила дорожного движения, внесенному Минтрансом в Правительство России, пользователю СИМ необходимо будет сначала спешиться, а затем перейти дорогу наравне с другими пешеходами, — говорится в сообщении.

Основными идеями нововведений являются ограничение скорости движения электросамокатов, езда по краю проезжей части при соблюдении скорости для автомобилей на них не более 60 километров в час и отсутствии обочины.

Также СИМ должно быть оборудовано фарой или фонарем, тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями. Кроме того, разработаны новые дорожные знаки, позволяющие на конкретном участке дороги запретить, разрешить или ограничить движение СИМ, в том числе по скоростному режиму, говорится в Telegram-канале Минтранса России.

В Москве для водителей электросамокатов могут ввести тестирование на знание правил дорожного движения. Подобная инициатива должна быть введена на всеобщей основе, поскольку электросамокат по своим характеристикам не подходит под термин «пешеход в ПДД».