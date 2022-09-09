Московский суд утвердил оборотный штраф Google за неудаление запрещенной информации

Фото: Unsplash

Таганский районный суд оставил в силе решение мирового суда о штрафе компании «Google» более чем на 21 миллиард рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Google признали виновной по статье о неудалении запрещенной информации. В начале июля компанию оштрафовали на 21,77 миллиарда рублей, а для этого нарушения существует «оборотная» мера наказания, согласно которой юридическое лицо наказывают штрафом в размере от 5 до 10 процентов от выручки за прошлый год.

За такое же нарушение компания получила штраф 7,22 миллиарда рублей в прошлом году, передает агентство городских новостей «Москва».

26 июля ФАС оштрафовала Google на два миллиарда рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Компания должна была оплатить взыскание в течение двух месяцев с момента вступления документа в силу.

Недавно компания исполнила требования ФАС и устранила в Google Play запрет на проведение платежей для разработчиков приложений из России.