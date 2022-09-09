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Минобороны сообщило о перебросе российской техники на Харьковское направление

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило о перебросе российской техники на Харьковское направление
Фото: depositphotos

Российская военная техника переброшена на Харьковское направление. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

До этого стало известно, что на территории Шебекинского городского округа Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ обнаружили большое количество мин «Лепесток». Вячеслав Гладков отметил, что основная опасность подобных ударов заключается в неразорвавшихся снарядах.

Украинские военные 5 сентября вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области. При обстреле никто не пострадал, однако в нескольких домовладениях были выбиты окна, разрушены крыши, заборы и надворные постройки. Также один из снарядов ВСУ попал в колодец с водой.

Днем ранее стало известно, что ВСУ за сутки потеряли свыше 150 человек на Николаево-Криворожском направлении. Помимо этого, уточняется, что силам российской авиации удалось сбить украинский штурмовик Су-25 в районе Романовки Николаевской области.

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