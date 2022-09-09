Столтенберг: НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников

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Североатлантический альянс расположил новые силы на восточных рубежах. Об этом в пятницу, 9 сентября, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

— Мы значительно усиливаем наше присутствие в восточной части альянса, — отметил он.

По словам генсека, НАТО предупреждает Россию, посылая однозначный сигнал о том, что блок защитит каждый дюйм территории союзников, передает РИА Новости.

Столтенберг призвал страны альянса увеличивать поставки оружия Украине даже в ущерб себе, так как альянс считает, что спецоперация является важным элементом обеспечения собственной безопасности. В случае успеха России на Украине все страны НАТО будут в опасности.

Также он отметил необходимость наращивания производства оружия, чтобы не только помочь Украине, но и убедиться в собственной защите.

Накануне Блинкен сообщил, что власти США выделят Украине и 18 ее соседям дополнительный пакет военный помощи, сумма которого составляет 2,2 миллиарда долларов. Он добавил, что с начала президентства Джо Байдена в рамках военной помощи Украине было выделено около 15,2 миллиарда долларов.