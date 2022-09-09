«И я стану королем»: Лидер The Cure Роберт Смит предсказал смерть Елизаветы II

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Лидер и единственный постоянный участник британской рок-группы The Cure Роберт Смит предсказал дату смерти королевы Елизаветы II, промахнувшись всего на день.

— Королева умрет 7 сентября, будет огромное восстание, и я стану королем, — заявил музыкант в интервью на фестивале Hurricane Festival.

Примечательно, что этим словам Смита уже десять лет, громкое предсказание он сделал в 2012 году. Примечательно, что музыкант всегда отличался неприязнью к британской королевской семье и монархии в целом, передает Lenta.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю ее смерти во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась на британском престоле больше 70 лет. Она была самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, а также самым долгоправящим и старейшим главой государства в мире.

Известно, что 10 сентября сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, взявший имя Карл III, официально будет провозглашен новым королем Великобритании.

Роль новоиспеченного монарха в нормализации отношений с Россией оценил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Дмитрий Журавлев. Он дал понять, что от нового правительства Великобритании ожидать чего-то хорошего не стоит.