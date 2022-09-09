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Российские военные уничтожили группу украинского спецназа под Балаклеей

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные уничтожили группу украинского спецназа под Балаклеей
Фото: Минобороны РФ

В боях за Балаклею Херсонской области Украины российские военные уничтожили группу украинского спецназа «Сокол». Об этом стало известно в пятницу, 9 сентября.

Уточняется, что сейчас украинская армия несет тяжелые потери. Волонтеры массово призывают сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей, передает Lenta.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российская военная техника переброшена на харьковское направление.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска предпринимают все попытки выбить Вооруженные силы Украины из пригородов Балаклеи.

Он подчеркнул, что ситуация под Шевченково остается критической. Так, на оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать оборону противника. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.

До этого замруководителя ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти намеренно утаивают потери ВСУ в ходе безуспешных попыток наступления на утраченные территории. Он назвал потери украинских войск «катастрофическими».

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