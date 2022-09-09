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Российские войска перебрасывают тяжелые огнеметные системы на харьковское направление

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские войска перебрасывают тяжелые огнеметные системы на харьковское направление
Фото: Минобороны РФ

Российская армия перебрасывает на харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента в пятницу, 9 сентября.

Уточняется, что в данном направлении сейчас идут ожесточенные бои с украинскими войсками, которые несколько дней назад перешли в контрнаступление.

Системы ТОС-1А используются для поражения живой силы, техники и фортификационных сооружений с помощью термобарических боеприпасов калибра 220 миллиметров, от которых нельзя укрыться в блиндажах, передает агентство.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска предпринимают все попытки выбить ВСУ из пригородов Балаклеи.

Он подчеркнул, что ситуация под Шевченково остается критической. Так, на оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать оборону противника. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.

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