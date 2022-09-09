Член правительства ДНР Гагин: Российский СОБР совершил подвиг в Балаклее

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Российские бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) совершили настоящий подвиг, обороняя Балаклею. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил советник председателя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин.

— Учитывая, что это просто полицейский спецназ и они достаточно ограничены были в силах и средствах в тот момент, то, что они удерживали город так долго, вышли из него без потерь — просто подвиг, — заявил он.

По словам Гагина, украинские войска понесли тяжкие потери. Советник усомнился в целесообразности действий украинской армии, если это оборачивается чудовищными потерями личного состава, передает РИА Новости.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российская военная техника переброшена на харьковское направление.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска предпринимают все попытки выбить Вооруженные силы Украины из пригородов Балаклеи.

Он подчеркнул, что ситуация под Шевченково остается критической. Так, на оккупированной украинскими силами территории ВСУ пытаются прорвать оборону противника. В связи с этим были вызваны резервные войска со стороны России для предотвращения нападений.