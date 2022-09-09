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«Будет только хуже»: в США предупредили о новых санкциях против России

Лейла Алиева
В мире
«Будет только хуже»: в США предупредили о новых санкциях против России
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты продолжат вводить антироссийские санкции из-за спецоперации на Украине. Об этом заявил координатор американской санкционной политики при госдепартаменте Джеймс О'Брайен в пятницу, 9 сентября.

— Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов, — подчеркнул он.

В настоящее время в США разрабатывается новый пакет санкций в отношении России и в дальнейшем работа над формированием новых запретов продолжится, передает РИА Новости.

Несмотря на очевидные проблемы в собственной экономике, политики Евросоюза продолжают вводить санкции в отношении РФ, чтобы не выглядеть нелепо в глазах собственных граждан. Восьмой пакет санкций может включить в себя не только экономические и торговые ограничения, но и запрет на въезд россиян в Евросоюз. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал политолог Юрий Светов.

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