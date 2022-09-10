В Госдепе ответили на критику России по вопросам украинского зерна

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Американская администрация назвала рынок зерна глобальным в ответ на критику со стороны России, которая указала на то, что украинские злаковые культуры в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в государства Евросоюза (ЕС).

По словам координатора американской санкционной политики Джеймса О'Брайена, вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, оно увеличивает объемы глобального предложения и дает другим людям и странам возможность приобретать больший ассортимент пшеницы, пишет ТАСС.

— Так что это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия, — заметил чиновник, занимающий должность в структуре Госдепартамента США.

В минувшую пятницу, 9 сентября, Владимир Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.