Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдепе ответили на критику России по вопросам украинского зерна

Егор Провоторов
В мире
В Госдепе ответили на критику России по вопросам украинского зерна
Фото: shutterstock

Американская администрация назвала рынок зерна глобальным в ответ на критику со стороны России, которая указала на то, что украинские злаковые культуры в рамках зерновой сделки не попадают беднейшим странам, а поставляются в государства Евросоюза (ЕС).

По словам координатора американской санкционной политики Джеймса О'Брайена, вне зависимости от того, куда конкретно поставляется продовольствие, оно увеличивает объемы глобального предложения и дает другим людям и странам возможность приобретать больший ассортимент пшеницы, пишет ТАСС.

— Так что это в некотором смысле вводящая в заблуждение дискуссия, — заметил чиновник, занимающий должность в структуре Госдепартамента США.

В минувшую пятницу, 9 сентября, Владимир Путин заявил, что Россия выступает против дискриминации на поставки через европейские порты своих удобрений в развивающиеся страны.

В начале августа глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия полностью обеспечит внутренний рынок, несмотря на возможное сокращение плана по поставкам зерна за рубеж.

Экономика Украина Россия США Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте