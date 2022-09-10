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Странам Евросоюза предрекли глобальные проблемы в сфере сельского хозяйства

Егор Провоторов
В мире
Странам Евросоюза предрекли глобальные проблемы в сфере сельского хозяйства
Фото: shutterstock

Страны Евросоюза в условиях засухи и санкционных ограничений рискуют столкнуться с глобальными проблемами не только в энергетике, но и в сельском хозяйстве, рассказал журналистам в субботу, 10 сентября, доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По словам эксперта, сокращение урожая и проблемы с зерном на территории Европы приведут к росту цен на широкий ряд продовольственных товаров — от бакалеи до кондитерских изделий. Экономист подчеркнул, что раньше подобные проблемы решались при помощи международной торговли, пишет агентство «Прайм».

В настоящее же время по причине роста стоимости логистики, сложностей в экономике, роста цен на энергию и «нелепых санкционных самоограничений» подобная система может быть нарушена, заявил Черников.

— Поэтому похоже, что первым пострадавшим от деглобализации и санкций может стать именно ЕС с его дефицитом как продовольствия, так и энергии, — резюмировал собеседник издания.

В конце августа чешский министр юстиции Павел Блажек высказал мнение, что повышение цен на энергию может привести к революции в Европейском союзе. Он отметил, что таких ситуаций в Чехии не было с 1989 года.

Экономика Сельское хозяйство проблемы Евросоюз (ЕС)
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