Стал известен график школьных каникул в новом учебном году

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Министерство просвещения РФ утвердило каникулярный график на 2022/2023 учебный год. Однако в разных российских регионах он может отличаться, так как администрации школ могут устанавливать свои сроки каникул для учащихся.

Так, школьники, которые обучаются по четвергам, будут отдыхать на осенних каникулах с 29 октября по 6 ноября, на зимних — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года, а на весенних — с 8 апреля по 16 апреля 2023 года.

При этом каникулы для обучающихся по триместрам будут длиться с 10 по 16 октября; с 21 по 27 ноября; с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; с 20 по 26 февраля 2023 года и с 3 апреля по 9 апреля 2023 года, передает «СтарХит».

До этого детский психиатр, кандидат медицинских наук Владимир Скавыш дал советы, как увлечь ребенка учебой в школе. По его словам, для этого необходима позитивная мотивация. Принуждать под страхом наказания нельзя.

Врач добавил, что главная ошибка родителей — пытаться заставить ребенка учиться. Школьнику должно быть интересно в школе. Это зависит от многих факторов: личности учителя, атмосферы, манеры преподавания.

Эксперт отметил, что ребенка нужно готовить к школе постепенно, необходимо сформировать такие качества, как самоорганизованность и трудолюбие.