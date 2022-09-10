Москвичей пригласили поучаствовать в розыгрыше лимитированных читательских билетов

Фото: Официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Москвичи могут принять участие в конкурсе, приуроченном ко Дню города. Его победители получат уникальные единые читательские билеты — дизайн пластиковых карт, выпущенных ограниченным тиражом, посвящен 875-летию Москвы. Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

— Единый читательский билет — это ключ к возможностям столичных библиотек. С ним москвичи получают доступ к фондам городских читален, в которых насчитывается почти 16 миллионов экземпляров книг, и ко всем опциям сервиса «Библиотеки Москвы», — говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в настоящее время москвичи уже получили более 753 тысяч читательских билетов. Еще не имеющие билетов жители столицы могут оформить их на портале mos.ru, после чего принять участие в розыгрыше пластиковой карты из лимитированной коллекции. Билеты с уникальным дизайном получат самые активные участники, уточнили в пресс-службе.

Так, после оформления читательского билета на mos.ru москвичам нужно будет присоединиться к тематической игре в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс организован в рамках совместного специального проекта городских департаментов информационных технологий и культуры, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого горожанам рассказали о сервисе поиска и бронирования книг «Библиотеки Москвы».