Теплая погода ожидает москвичей в День города

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Теплая погода с переменной облачностью и без осадков ожидается в Москве в День города.

Днем столбики термометра поднимутся до отметки 14–16 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 2 градусов. В воскресенье и понедельник в столице ожидается 16 градусов тепла, без существенных осадков.

Во вторник, 13 сентября, горожанам пообещали облачную погоду с прояснениями и небольшим дождем в отдельных районах. Днем в Москве будет 11–16 градусов тепла. Такой же прогноз синоптики сделали и на среду, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, когда придет бабье лето в Центральную Россию. Он рассказал, что период теплой и сухой погоды, который принято называть бабьим летом, продлится в Центральной России примерно с 19 по 26 сентября. По его словам, с 12 сентября температура воздуха днем будет подниматься до плюс 14–16 градусов, а ночью опускаться до 5–7 градусов тепла.

До этого главный специалист городского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что подобие бабьего лета можно ждать в Москве в середине сентября. По ее словам, 15, 16, 17 сентября погода будет довольно комфортной. Воздух в эти дни прогреется вплоть до плюс 18 градусов. Кроме того, в это время в столице не ожидается существенных осадков.