Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Москве онлайн

Фото: Администрация президента РФ

Российский премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в онлайн голосовании на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом стало известно в субботу, 10 сентября.

— Как и в прошлом году, он воспользовался возможностью дистанционного электронного голосования, — сообщили в пресс-службе правительства России.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер отметил удобство и надежность этой формы голосования и порекомендовал ее для использования избирателям.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

Первый розыгрыш автомобилей и призовых баллов в рамках акции «Миллион призов» прошел в эфире телеканала «Москва 24» 10 сентября. Среди тех, кто проголосовал на выборах муниципальных депутатов, разыграли 50 автомобилей.