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Общественный штаб отметил активное участие москвичей в онлайн голосовании

Полина Долганова
Город
Общественный штаб отметил активное участие москвичей в онлайн голосовании
Фото: Pexels

Москвичи активно используют дистанционное онлайн голосование на выборах муниципальных депутатов в Москве. Об этом в субботу, 10 сентября, рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице в 2022 году Вадим Ковалев.

— В Москве на муниципальных выборах используют дистанционное электронное голосование, некоторое время назад проголосовал президент, только что сообщили, что премьер-министр нашей страны Михаил Мишустин проголосовал в формате ДЭГ, — отметил он.

По словам Ковалева, в Общественном штабе наблюдают, сколько москвичей в целом выбирают процедуру онлайн голосования. Он также отметил, что горожане считают ДЭГ очень удобным.

До этого стало известно, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах муниципальных депутатов в Москве. Российский лидер отметил удобство и надежность этой формы голосования и порекомендовал ее для использования избирателям.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало в пятницу. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе. При этом цифровые ключи исключают какие-либо кибератаки при подсчете результатов, а также надежно шифруют голоса избирателей.

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