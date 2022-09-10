Вучич завил, что ЕС требовал от Сербии определиться с позицией по России

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Представители Европейского союза (ЕС) требовали от Сербии выбрать сторону России или Запада в контексте последних событий на мировой арене. Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич.

— Как мне сообщили... сейчас всем остается изъясниться, с какой стороны занавеса хотят остаться. С той стороны, где экономика исчезает и не существует, или с этой стороны успеха, где находятся они, — заявил глава государства.

По словам Вучича, представители западных стран, в том числе ФРГ и Франция, призвали его поскорее урегулировать вопрос вокруг Косова, дабы получить дополнительные аргументы в противостоянии с Москвой.

Президент Сербии отметил, что его страна опять становится «сопутствующей потерей» кризиса и «непринципиальности мировых держав», передает РИА Новости.

Европейские государства не могут прийти к единому мнению о потолке цен на российский газ, так как понимают, что подобная мера сильно по ним ударит. Вполне возможно, что потолок будет введен, но только после отопительного сезона. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал эксперт Финансового университета и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.