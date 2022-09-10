Обеспечивать пожарную безопасность в День города в Москве будут 1,5 тысячи сотрудников МЧС

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Сотрудники главного управления МЧС России по Москве в выходные, 10 и 11 сентября, работают в усиленном режиме из-за празднования Дня города. В постоянную готовность приведены 1,5 тысячи человек личного состава и свыше 400 единиц техники, сообщила в субботу, 10 сентября, пресс-служба ведомства.

— Ежесуточно к реагированию на возможные происшествия и пожары в Москве в постоянной готовности находится группировка сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона в составе более 400 единиц пожарно-спасательной и специальной техники и 1,5 тысячи человек личного состава, — говорится в сообщении.

На объектах, где будут проходить праздничные мероприятия, дежурят сотрудники столичного пожарно-спасательного гарнизона Москвы. В общей сложности в специальных нарядах участвуют более 370 спасателей и около 40 единиц техники, в том числе пожарный корабль. При необходимости количество нарядов увеличат, отметили в пресс-службе.

Безопасность праздничного фейерверка на 23 площадках обеспечат свыше 290 сотрудников МЧС и около 30 единиц техники, в том числе пожарный корабль и три катера поисково-спасательной службы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что во время праздничных мероприятий ко Дню города за порядком на улицах столицы будут следить свыше десяти тысяч человек.