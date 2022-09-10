Красочное поздравление к 875-летию Москвы развернули у стен Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 200 человек поздравили Москву с 875-летием у стен Музея Победы, выстроившись в надпись «875 Москва». Об этом в субботу, 10 сентября, сообщили в пресс-службе учреждения.

— В уникальном историческом месте города мы решили сделать такое дружное поздравление любимой столице, — говорится в сообщении.

В акции принимали участия волонтеры музея, курсанты Семеновского полка и Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, а также обычные горожане. Кроме того, на культурной площадке также проходят и другие творческие мероприятия в честь Дня города.

В рамках праздничной программы в честь 875-летия Москвы в городе 10 и 11 сентября пройдет более 200 мероприятий, в том числе концерты, театрализованные представления, фестивали, ярмарки и другие события, которые не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей.

Праздничные мероприятия в честь Дня города подготовили для москвичей и на Северном речном вокзале. В настоящее время на вокзале работает детская зона с аниматорами.

Кроме того, там проходят творческие мастер-классы, а на главной сцене можно насладиться праздничным концертом. Понаблюдать за выступлениями артистов можно будет до 19:00.