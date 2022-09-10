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Стала известна дата похорон Елизаветы II

Георгий Соланович
В мире
Стала известна дата похорон Елизаветы II
Фото: The White House / Public Domain

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября в Вестминстерском аббатстве. Об этом сообщили в пресс-службе Букингемского дворца в субботу, 10 сентября.

— Государственные похороны ее величества королевы состоятся в Вестминстерском аббатстве в понедельник, 19 сентября, в 11:00, — говорится в сообщении.

Перед государственными похоронами тело королевы будет находится в Вестминстер-холле в течение четырех дней, чтобы граждане Великобритании смогли отдать дань уважения.

Королева Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Она находилась во главе британской монархии более 70 лет.

По случаю ее смерти во всем Соединенном Королевстве был объявлен десятидневный траур. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни Елизаветы II.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков заявил, что взошедший на престол как Карл III принц Чарльз может стать последним королем Великобритании, поскольку в условиях мировой нестабильности и экономического кризиса британское общество будет все больше относиться к «церемониальному» институту монархии с точки зрения дорогостоящей обузы.

Елизавета II Великобритания Похороны
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