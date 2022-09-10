Мирошник заявил, что вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил

Фото: Минобороны РФ

Вся территория ЛНР находится под контролем союзных сил. Об этом сообщил глава представительства республики в России Родион Мирошник в субботу, 10 сентября.

— Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками. Панику пытается сеять Украина... Слухи чрезмерно преувеличены. Везде ситуация спокойная и стабильная, полностью под контролем ЛНР, — сказал чиновник.

Он также назвал ложными слухи об обстреле Лисичанска. Звуки выстрелов доносятся из района Северска и близлежащих территорий, передает слова Мирошника РИА Новости.

До этого в Минобороны сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении и достижения целей спецоперации по освобождению Донбасса.

При этом в ведомстве уточнили, что с этой целью в течение трех дней проводилась операция по свертыванию и переброске изюмско-балаклейской группировки войск в ДНР. Помимо этого, для этой же цели велось несколько отвлекающих мероприятий с обозначением реальных действий армии.