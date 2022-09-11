Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

The Guardian: Лиз Трасс не впечатлила народ Великобритании

Егор Провоторов
В мире
The Guardian: Лиз Трасс не впечатлила народ Великобритании
Фото: МИД РФ

Работа нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не впечатлила жителей страны. С первых дней в кресле главы правительства она принимает провальные решения, отмечает в воскресенье, 11 сентября, газета The Guardian.

Вместо того, чтобы искать компромиссы внутри партии политик сразу же уволила всех неугодных ей чиновников, поменяв их на тех, кто оказывает ей поддержку. Помимо этого, Трасс не обладает никакими ораторскими данными и серьезным стержнем, отмечают журналисты. Все это выстраивает образ самовольного и при этом посредственного лидера, который будет нарушать свои предвыборные обещания, пишет ФАН.

За нового премьера проголосовали лишь 12 процентов избирателей, однако у нее есть все шансы укрепить собственные позиции на фоне траура по смерти королевы Елизаветы II. Пока страна отвлечена от насущных проблем, у нового кабинета министров есть время на то, чтобы спокойно обосноваться.

Накануне стало известно, что Трасс в прошлом призывала отменить монархию на территории островного государства и выступала за использование ядерного оружия.

Великобритания Население Лиз Трасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте