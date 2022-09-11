The Guardian: Лиз Трасс не впечатлила народ Великобритании

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Работа нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс не впечатлила жителей страны. С первых дней в кресле главы правительства она принимает провальные решения, отмечает в воскресенье, 11 сентября, газета The Guardian.

Вместо того, чтобы искать компромиссы внутри партии политик сразу же уволила всех неугодных ей чиновников, поменяв их на тех, кто оказывает ей поддержку. Помимо этого, Трасс не обладает никакими ораторскими данными и серьезным стержнем, отмечают журналисты. Все это выстраивает образ самовольного и при этом посредственного лидера, который будет нарушать свои предвыборные обещания, пишет ФАН.

За нового премьера проголосовали лишь 12 процентов избирателей, однако у нее есть все шансы укрепить собственные позиции на фоне траура по смерти королевы Елизаветы II. Пока страна отвлечена от насущных проблем, у нового кабинета министров есть время на то, чтобы спокойно обосноваться.

Накануне стало известно, что Трасс в прошлом призывала отменить монархию на территории островного государства и выступала за использование ядерного оружия.