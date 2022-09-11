Юный принц Луи назвал позитивную сторону смерти Елизаветы II

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Стало известно о том, как младший сын Кейт Мидлтон воспринял известие о скоропостижной кончине своей 96-летней прабабушки королевы Елизаветы II. Принцесса Уэльская рассказала об этом одной из подданных, которые собрались днем в субботу, 10 сентября, неподалеку от Виндзорского замка.

По словам сына принца Гарри, юный наследник престола, которому четыре года, отметил, что «по крайней мере, она теперь вместе с прадедушкой», пишет портал Teleprogramma.

Муж Елизаветы II принц Филипп, герцог Эдинбургский, ушел из жизни в апреле прошлого года, чуть-чуть не дожив до собственного столетнего юбилея. Они с королевой состояли в браке с 1947 года.

Его называли «королем троллинга», Филипп был знаменит своими остротами, зачастую очень странными, особенно для персоны столь высокого уровня. Только в обществе принца Филиппа, с которым она прожила в браке больше 70 лет, Елизавета позволяла себе давать слабину. Супруг называл королеву Капусткой. При каждом упоминании этого прозвища у монарха на лице сразу же появлялась улыбка.

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II трон занял ее сын — принц Чарльз. 10 сентября его официально провозгласили королем Карлом III. Как изменятся роли членов королевской семьи и чем они теперь будут заниматься, рассказала «Вечерняя Москва».