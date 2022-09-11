Москвичам рассказали об образах советских рабочих на павильонах ВДНХ

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

При возведении скульптур на павильонах ВДНХ использовались обобщенные образы работников сельского хозяйства СССР. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в воскресенье, 11 сентября.

— Мы видим комбайнеров, агрономов, животноводов, мелиораторов, работников полей. Но это не портреты конкретных людей, а обобщенные, аллегорические фигуры, которые воплощают основные отрасли сельского хозяйства, — сказал куратор музея ВДНХ Павел Нефедов.

Кроме того, образ рабочих был выбран не просто так. Ансамбль создавался в 1930-е и 1950-е годы. Тогда ВДНХ была посвящена сельскому хозяйству и называлась Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой (ВСХВ). Поэтому при проектировании специалисты делали акцент на работниках сельского хозяйства.

Нефедов добавил, что при возведении статуй перед скульпторами поставили задачу воплотить в них стабильность, спокойствие, вечность и величие. В связи с этим, специалисты детально прорабатывали позы и выражения лиц статуй. Так, образы советских рабочих получили торжественные и бесстрастные выражения лиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин открыли колесо обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ. Церемония открытия состоялась в режиме видео-конференц-связи.