Выборы муниципальных депутатов в Москве на участках и онлайн прошли штатно

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Выборы муниципальных депутатов на участках и онлайн прошли без нарушений. Об этом сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев в воскресенье, 11 сентября.

— У нас идет постоянная коммуникация с коллегами, мы везде находим дополнительную информацию, решения. Есть большая сетка наблюдателей, которая с разных сторон дает картинку. И у нас сегодня не было направлено ни одного письма во МГИК с предложением, просьбой кассировать урны, что-то подобное. Нет, все нормально, все в рабочем порядке, — цитирует слова Ковалева агентство городских новостей «Москва».

Явка на 18:00 последнего дня выборов муниципальных депутатов в столице составила 32,8 процента. Согласно предоставленным данным, всего было выдано 1 710 742 электронных бюллетеня. При этом еще 645 436 человек проголосовали на избирательных участках.

Заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Александр Асафов заявил, что высокая явка объясняется большим доверием избирателей к онлайн-системе голосования.

Помимо этого, в штабе заявили, что обсервер (сайт, отображающий данные о ходе электронного голосования) подвергся массированной хакерской атаке, однако голоса пользователей на выборах муниципальных депутатов записаны в блокчейн и неизменны.