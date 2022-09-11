Автопробег по городам воинской славы стартовал у Музея Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Автопробег ДОСААФ и Союза городов воинской славы «Линия фронта» стартовал у стен Музея Победы 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в воскресенье.

30 машин проедут через два города-героя, Москву и Керчь, а также через девять городов воинской славы. Участники акции преодолеют 3670 километров.

— Цель нашего автопробега — сбор и доставка гуманитарной помощи населению Донецкой и Луганской народных республик, а также личному составу частей и подразделений, принимающему участие в специальной военной операции, — заявили организаторы мероприятия.

На церемонии начала автопробега присутствовали руководители общественных, молодежных и ветеранских организаций России. Они возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

До этого в музее «Бородинская битва» открылась выставка, на которой представлены памятные медали в честь 150-летия победы в Отечественной войне 1812 года, а также авторский сценарий фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука.