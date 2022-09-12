«Творческий прорыв»: Галкин на концерте в Австралии показал зрителям голый зад

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

На концерте в Австралии юморист Максим Галкин прямо на сцене снял брюки и показал зрителям свою «пятую точку».

Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова, которая была на этом концерте, сообщила, что звезда снял штаны, заговорив о возможной конфискации своего замка в Московской области в деревне Грязь. Спустив брюки, Галкин заявил: «Вот вам, а не замок», сообщает издание «Аргументы недели».

— Голая ж*** со сцены, пусть даже в Австралии — это определенно творческий прорыв Галкина. Ну что же, ждем других частей тела! На очереди гениталии Максимки! Молодец, нечего сказать! — отметила критик.

Шеф-редактор балтийского бюро издания Татьяна Тимука считает, что телеведущий, «совсем не в себе». Видимо, он сильно скучает по своей супруге Алле Пугачевой, которая недавно вернулась в Москву, и детям.

Максим Галкин на днях отреагировал на призыв депутата Государственной думы Виталия Милонова запретить артисту въезд на территорию РФ. В свою очередь политик не остался в стороне и прокомментировал слова юмориста.