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Развивающиеся страны попали в беду из-за «зеленой» повестки Запада, который бросился в кризисный момент закупать ископаемые ресурсы. Об этом сообщается в статье японского издания Sankei Shimbun.

Автор материала, главный научный сотрудник аналитического центра Canon Institute for Global Studies Тайси Сугияма, считает, что Европа «загнана в угол» из-за санкций против России. Это побудило ее снова заниматься добычей всех видов ископаемого топлива.

— Она ввозит уголь со всего мира, включая Южную Африку, Ботсвану, Колумбию и Соединенные Штаты. Она закупает большие объемы сжиженного природного газа в США. Такие «взрывные» покупки традиционного топлива усилили энергетический кризис по всему миру, — написал журналист.

По его мнению, из-за этого явления страны в других регионах мира тоже озадачились добычей ископаемого топлива. Если некоторые государства могут справиться с этой задачей, то бедные страны испытывают большие трудности, отметил Сугияма.

Аналитик уличил Запад в лицемерии, потому что с одной стороны — он разрекламировал «декарбонизацию» (экономика, основанная на низкоуглеродных источниках энергии — прим. «ВМ»), с другой — вернулся к ископаемому топливу.

11 сентября сообщалось, что страны ЕС испытывают ощутимые потрясения в связи с приостановкой транзита по газопроводу «Северный поток». Об этом заявил репортер The Wall Street Journal Джо Уоллес.