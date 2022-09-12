Guardian: Британия может оказаться «на обочине» из-за политики Трасс

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс может привести «тонущую» страну к тому, что она окажется «на обочине». Об этом написал в статье The Guardian журналист Саймон Тисдалл.

— Что другие лидеры и народы будут думать о Лиз Трасс в беспрецедентный час испытаний для Британии? Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II, — заявил он.

Обозреватель отметил, что хоть и новый британский премьер-министр часто говорит об углублении союзов после Brexit, но ее политика больше указывает на одинокое государство «без друзей».

Тисдалл подчеркнул, что смерть Елизаветы II значительно ослабит влияние Великобритании. При этом заслуги Трасс «не внушают оптимизма».

— За 12 неуклюжих месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс неумело обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами, — отметил журналист.

По его словам, покойная королева умела адаптироваться к новым временам и всегда это делала.

— Может ли премьер-министр Лиз проявить такую ​​же ловкость и гибкость? Потому что прямо сейчас Британия и британцы рискуют остаться на обочине, — заключил аналитик.

11 сентября обозреватель Bloomberg Макс Хастингс заявил, что Британия с приходом к власти нового премьер-министра Лиз Трасс рискует не справиться с чередой сложных кризисов. Он привел данные опросов в правящей Консервативной партии, которые показывают, что ее рядовые члены предпочли бы остаться с предыдущим премьером Борисом Джонсоном.