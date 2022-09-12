«Могу вздохнуть с облегчением»: британка выпроводила неблагодарных беженок с Украины

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жительница Великобритании Таня Фокс (из соображений конфиденциальности имя изменено) приютила в своем доме двух беженцев с Украины, о чем впоследствии пожалела.

Гостями женщины стали мать и дочь, которые до этого три месяца прожили в Берлине, где 38-летняя Алена успела найти временную работу и обзавелась новым большим гардеробом. В результате в Британию украинки приехали с объемным багажом, для перевозки которого потребовалось два автомобиля.

Дочь украинки определили в школу и оформили пособие. Фокс рассказала, что женщина каждый день обедала с дочкой в кафе или просила приготовить поесть приютившую их британку. Но в ответ на просьбы поддерживать чистоту в доме украинка только через несколько недель неохотно пропылесосила.

Вскоре мама с дочерью уехали, потому что им предложили квартиру побольше. При этом в комнате за собой они не убрали, сообщается в издании Daily Mail.

— Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница, — заявила Фокс.

В августе сообщалось о похожей истории. Британка назвала «катастрофой» свое решение принять беженцев с Украины. Мать-одиночка Клара Магуайр из города Пул приютила у себя женщину с дочкой.