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Владельцы кофеен в Великобритании заявили, что из-за энергетического кризиса цены на латте, возможно, поднимутся в пять раз. Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что им придется переплачивать за чашку утреннего напитка.

Так, по словам владельцев кофеен, цены на латте могут подняться с 2,9 фунта стерлингов до 14, что составляет около тысячи рублей. Предприниматели уточнили, что только так они смогут оплатить невероятно большие счета за ЖКУ — стоимость электроэнергии взлетела с 15 тысяч фунтов стерлингов до 69 тысяч.

«Четырнадцать фунтов за латте? Это шутка? «Сворачивайте бизнес». Никто не купит его за такие деньги», «Лучше сразу закрывайтесь и ищите новую работу», «И сколько чашек кофе теперь они продают? Одну в час?», — негодуют читатели The Mirror, их слова передает РИА Новости.

Между Россией и странами Евросоюза достаточно напряженные отношения. Они ведут энергетическое противостояние, в котором каждая из сторон не хочет уступать свои позиции. Однако РФ сумеет «продавить» европейских чиновников из-за отсутствия какой-либо альтернативы российским природным ресурсам. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Сергей Маркелов.