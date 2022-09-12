Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Астролог предупредила о проблемах в период ретроградного Меркурия

Александр Афонин
Общество
Астролог предупредила о проблемах в период ретроградного Меркурия
Фото: Depositphotos

На неделе с 12 по 18 сентября многие люди могут столкнуться с чувством собственной исключительности, однако под конец все завершится неурядицами и напряжением. Астролог Василиса Володина предупредила о проблемах, которые возникнут с началом периода ретроградного Меркурия.

— Ретроградный Меркурий начал свое трехнедельное путешествие по нашим нервам. Не обольщаемся, не верим, слушаем мои звуковые рекомендации на этот счет, — сказала она.

Специалист по звездному небу отметила, что в данный период важно провести ревизию собственных возможностей. Личные навыки могут помочь поднять самооценку и справиться с предстоящими трудностями.

По словам Володиной, с 14 сентября кто-то может столкнуться с рядом сложных задач. Например, возможны обман, чужое легкомыслие, личные ошибки и так далее. Астролог порекомендовала стараться не обращать на это внимание и тщательнее решать проблемы. Если трудности этой недели не будут преодолены, то они могут проявлять себя вплоть до 12–19 октября, отметила Володина в своем Telegram-канале.

Принято считать, что Меркурий отвечает за информацию, ее обработку и структурирование, связи, продажи, документы, коммуникации, интернет, средства передвижения и технику. Влияние ретроградной планеты или обратного ее движения будет ощущаться с 10 сентября до 2 октября.

Стресс Прогнозы Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте