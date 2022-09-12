Секреты хорошего самочувствия в любом возрасте обсудят в лектории «Здоровая Москва»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, парк Зарядье Карта всех событий

В парке «Зарядье» 17 сентября состоится заключительная 10-я встреча в цикле лектория «Здоровая Москва» — «Вечно молодой / вечно в тренде! Секреты здорового образа жизни в любом возрасте». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в понедельник, 12 сентября.

В рамках мероприятия гости узнают, когда нужно готовиться ко взрослой жизни, как оставаться востребованным и при этом чувствовать себя молодым. Спикерами выступят главный врач Первой городской больницы Алексей Свет, заведующий отделением Российского научного центра рентгенорадиологии Александр Дзидзария и другие.

Кроме того, главными гостями дискуссии станут телеведущая Яна Чурикова и певец Давид Манукян. Они расскажут москвичам о личном опыте здорового образа жизни, передает официальный сайт мэра Москвы.

8 сентября сообщалось, что перед тем как пройти обследование в павильонах «Здоровая Москва», у горожан есть возможность заполнить анкету онлайн. За четыре месяца работы проекта в этом сезоне москвичи сэкономили восемь тысяч часов.