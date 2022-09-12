Орнитолог рассказал, куда улетают на зимовку журавли

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Орнитолог и ветеринарный врач Владимир Романов рассказал, где петербуржцы могут понаблюдать за журавлями, которые улетают на зимовку.

— Увидеть их можно на заброшенных полях, диких болотистых участках. В Карелии оборудованы орнитологические вышки, также водятся в Ломоносовском районе области, на Мшинском болоте. Вообще в наших краях обитает в основном серый журавль, — рассказал он в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, журавли очень пугливые птицы и сразу улетают, увидев человека. Объясняется это тем, что в странах миграции на них нередко охотятся. Журавли обычно улетают на зимовку в африканские государства, передает «Царьград».

Ученые до сих пор пытаются установить, как журавли прокладывают маршрут. Предполагается, что они имеют комплексную ориентацию на местности: по руслам рек, шоссе, визуальным ориентирам.

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