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Москвичам рассказали, какие объекты открылись в парках Москвы летом

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, какие объекты открылись в парках Москвы летом
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, парк культуры и отдыха Северное Тушино Карта всех событий

Этим летом специалисты открыли ряд новых объектов в столичных парках. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

Так, этим летом начало работу поле для игры в мини-гольф. Оно расположилось в зоне отдыха «Покровский берег», где обустроили безопасное покрытие, сделали обходные тропинки и декоративную гравийную отсыпку.

В парке «Северное Тушино» открылась площадка для настольного тенниса. Там рабочие полностью обновили резиновое покрытие, установили современные антивандальные столы и так далее. Кроме того, в Воронцовском парке жители столицы смогут заняться силовыми видами спорта. Для них было установлено13 новых тренажеров с изменяемой нагрузкой, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщилось, что столичные парки богаты красивыми видами на природные ландшафты и городскую архитектуру, которые можно использовать для различных фотосессий. Так, в саду имени Баумана москвичи могут организовать фотосессию в скандинавском стиле, а в зоне отдыха «Красногвардейские пруды» горожане могут насладиться урбанистической культурой.

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