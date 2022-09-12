Эксперт рассказал, стоит ли хранить деньги на коротких рублевых вкладах

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Максимальный риск коротких рублевых вкладов — ускорение инфляции. Если правительство и ЦБ добьются того, что рубль несколько снизится и пройдет небольшая девальвация, то курс национальной валюты снизится на 5-10 процентов. Об этом сообщил кандидат экономических наук, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган.

Эксперт напомнил, что произошел резкий подъем ставок в начале года, затем снижение. Банкам требовалась ликвидность, и они вынуждены были поднимать ставку по коротким депозитам.

Коган уточнил, что максимальный риск рублевых вкладов заключается во влиянии инфляции.

— Максимальный риск — ускорение инфляции. Если правительство и ЦБ добьются того, что рубль несколько снизится, произойдет небольшая девальвация. В таком случае курс рубля будет на 5-10 процентов ниже, — отметил он в комментарии НСН.

10 сентября экономист Николай Переславский заявил, что в паре доллар/рубль волатильность снова снизилась. Подъем доллара происходит плавно и неровно, однако данная тенденция сохраняется, передает издание argumenti.ru.

В среднесрочной перспективе ожидается ослабление национальной российской валюты, рассказал журналистам в воскресенье, 11 сентября, главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич.