Почти восемь тысяч человек посетили Музей Победы во время фестиваля «День города»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

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Почти восемь тысяч человек посетили Музей Победы и его филиал Г.О.Р.А. («Главные Оружейные Реликвии Армии») в праздничные выходные в честь 875-летия Москвы 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 12 сентября.

— Наш музей традиционно готовит большую праздничную программу ко Дню города. В этом году особым подарком столице к ее дню рождения стал красочный флешмоб. Более 200 человек выстроились у стен музея в надпись «875 Москва», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в праздничные выходные на Поклонной горе выступили около 100 юных артистов, проводились мастер-классы и экскурсии, а наибольшей популярностью пользовались иммерсивные программы «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Народа». Кроме того, посетители музея могли ознакомиться с новыми художественными выставками — «Мой город — Москва» и «Дорогая моя столица».

До этого в Музее Победы сообщили, что в Государственной академии культуры и искусств Луганска открылась выставка «Михаил Матусовский: «Моя родина сделала меня поэтом» в рамках проекта «Наши традиции».

В рамках выставки посетители смогут узнать о жизни и творчестве уроженца Луганска Михаила Матусовского, автора текста легендарной песни «С чего начинается Родина?». Там представлены многочисленные автографы советских композиторов, а также архивные письма с фронта, фотографии, телеграммы, афиши, литературные рукописи.