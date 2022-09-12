Москва выставила на продажу 18 помещений для ведения бизнеса на востоке города

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Столица выставила на городские торги 18 нежилых помещений в Восточном административном округе, где предприниматели смогут открыть бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— Предприниматели смогут подобрать подходящий лот как по месторасположению, так и по метражу. Среди предлагаемых объектов у четырех площадь не превышает 100 квадратных метров, у девяти — колеблется от 100 до 250 «квадратов», еще пять подойдут под открытие крупных торговых и офисных пространств, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Завершение заявочной кампании намечено на период с 12 сентября по 12 октября. Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Точная дата проведения торгов не уточняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября сообщалось, что город выставил на открытые аукционы два нестационарных объекта под размещение продуктовых магазинов в районе Ясенево и поселении Десеновском. Площадь обоих лотов составила 56,5 квадратного метра.