Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Москва выставила на продажу 18 помещений для ведения бизнеса на востоке города

Александр Афонин
Город
Москва выставила на продажу 18 помещений для ведения бизнеса на востоке города
Фото: Unsplash

Столица выставила на городские торги 18 нежилых помещений в Восточном административном округе, где предприниматели смогут открыть бизнес. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 12 сентября.

— Предприниматели смогут подобрать подходящий лот как по месторасположению, так и по метражу. Среди предлагаемых объектов у четырех площадь не превышает 100 квадратных метров, у девяти — колеблется от 100 до 250 «квадратов», еще пять подойдут под открытие крупных торговых и офисных пространств, — сказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Завершение заявочной кампании намечено на период с 12 сентября по 12 октября. Аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг». Точная дата проведения торгов не уточняется, передает официальный сайт мэра Москвы.

7 сентября сообщалось, что город выставил на открытые аукционы два нестационарных объекта под размещение продуктовых магазинов в районе Ясенево и поселении Десеновском. Площадь обоих лотов составила 56,5 квадратного метра.

Восточный административный округ (ВАО) Москва Аукционы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте