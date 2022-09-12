Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В России выявили 46 488 новых случаев COVID-19

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 46 488 новых случаев COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 81 летальный исход от COVID-19. При этом 1848 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 35 660 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

В России выявили 46 488 новых случаев COVID-19 Фото: Telegram/«Cтопкоронавирус.рф»

Российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о взаимосвязи между изменениями погоды и распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, COVID-19 активнее всего распространяется с понижением температуры воздуха на улице.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.

Статистика Россия Коронавирус
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте