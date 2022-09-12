В России выявили 46 488 новых случаев COVID-19

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За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 46 488 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 81 летальный исход от COVID-19. При этом 1848 пациентов с диагностированным коронавирусом были госпитализированы в медицинские учреждения.

После прохождения лечения от ковида под присмотром специалистов за сутки полностью выздоровели 35 660 человек, отмечается в Telegram-канале «Cтопкоронавирус.рф».

Фото: Telegram/«Cтопкоронавирус.рф»

Российский иммунолог и кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о взаимосвязи между изменениями погоды и распространением коронавирусной инфекции. По словам специалиста, COVID-19 активнее всего распространяется с понижением температуры воздуха на улице.

Нейросеть описала три варианта развития шестой волны коронавируса в России. Их рассчитал сервис аналитики и прогнозирования ETNA. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога Владимира Болибока, какой из сценариев развития событий больше похож на правду и как обстоит ситуация с COVID-19 в стране.