Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минобороны сообщило об уничтожении украинской техники под Николаевым

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Минобороны сообщило об уничтожении украинской техники под Николаевым
Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 12 сентября.

— Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи, — сказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.

Военнослужащий добавил, что в ходе выполнения боевых задачи российская армия применяет минно-взрывные заграждения, использует все возможности техники, а также берет в плен украинских военнослужащих. По его словам, проводимая спецоперация не влияет на боевой дух солдат России, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в период с 6 по 10 сентября Вооруженные силы России ликвидировали более 4 тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ.

Украина Спецоперации Минобороны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Первый шаг навстречу новому Русскому миру

Александр Алпатов
Александр Алпатов

Встречаем рассвет одними из первых

Все мнения
О проекте