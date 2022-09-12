Минобороны сообщило об уничтожении украинской техники под Николаевым

Фото: Минобороны РФ

Российские военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в понедельник, 12 сентября.

— Враг основное усилие сосредоточил на этом направлении. Противник был остановлен на рубеже. Десантники проявили мужество и героизм. Много случаев подвига. Ни один из военнослужащих ВДВ не оставил позиции, все продолжают выполнять боевые задачи, — сказал заместитель командира десантно-штурмового полка Алексей.

Военнослужащий добавил, что в ходе выполнения боевых задачи российская армия применяет минно-взрывные заграждения, использует все возможности техники, а также берет в плен украинских военнослужащих. По его словам, проводимая спецоперация не влияет на боевой дух солдат России, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что в период с 6 по 10 сентября Вооруженные силы России ликвидировали более 4 тысяч украинских солдат на Николаево-Криворожском направлении. Кроме того, ВКС России уничтожили пункт временной дислокации подразделений 36-й бригады морской пехоты ВСУ.