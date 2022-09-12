Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Отопительный сезон стартовал в Московской области

Александр Афонин
Общество
Отопительный сезон стартовал в Московской области
Фото: shutterstock

В социальных объектах Московской области стартовал новый отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 12 сентября.

— Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, социальные объекты мы начинаем подключать к теплу. Всем известна специфика погоды в центральной полосе — и бабье лето, и перепады температур, — цитирует губернатора агентство городских новостей «Москва».

1 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, подготовка к нему начинается сразу, как заканчивается старый.

9 сентября стало известно, что в столице подали отопление в более чем 550 социальных учреждений по заявкам. По словам Бирюкова, система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону еще к 1 сентября.

Подмосковье новый отопительный сезон Андрей Воробьев
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Свет клином не сошелся

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Транспортный сервис улучшается

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

XXI век: человек и техника

Андрей Лукутин
Андрей Лукутин

К традициям пусть приобщает семья

Юрий Московский
Юрий Московский

Русское никуда не исчезнет

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Проводили лето весело с песнями и рекордами

Ольга Беликова
Ольга Беликова

Впечатлились даже аргентинцы

Все мнения
О проекте