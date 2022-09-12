Отопительный сезон стартовал в Московской области

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В социальных объектах Московской области стартовал новый отопительный сезон. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в понедельник, 12 сентября.

— Пришла пора отопительного сезона. Сообщаю, что с понедельника, с сегодняшнего дня, а готовились мы заранее, социальные объекты мы начинаем подключать к теплу. Всем известна специфика погоды в центральной полосе — и бабье лето, и перепады температур, — цитирует губернатора агентство городских новостей «Москва».

1 сентября заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, подготовка к нему начинается сразу, как заканчивается старый.

9 сентября стало известно, что в столице подали отопление в более чем 550 социальных учреждений по заявкам. По словам Бирюкова, система теплоснабжения была полностью подготовлена к осенне-зимнему сезону еще к 1 сентября.