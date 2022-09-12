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Директор авиационной отрасли КРДВ Печорин погиб в Приморье

Георгий Соланович
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Директор авиационной отрасли КРДВ Печорин погиб в Приморье
Фото: Официальный сайт Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики

Управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Иван Печорин погиб в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации в понедельник, 12 сентября.

— 12 сентября 2022 года стало известно о трагической гибели нашего коллеги, управляющего директора по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Ивана Печорина, — говорится в сообщении на сайте КРДВ.

В корпорации принесли искренние соболезнования родным и близким Печорина. По предварительным данным, он утонул возле мыса Игнатьева во Владивостоке 10 сентября.

11 сентября советский и российский режиссер и кинооператор Александр Полынников умер от онкологии в возрасте 81 года. Последние дни режиссер провел в реанимации, прощание с ним состоится 12 сентября.

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