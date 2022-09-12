Песков заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москва не видит предпосылок для проведения переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 12 сентября.

— Не усматриваем в настоящее время какой-то переговорной перспективы и по-прежнему констатируем отсутствие каких-либо предпосылок для таких переговоров, — цитирует Пескова ТАСС.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что в данный момент не готов вести переговоры с Россией. По его словам, он отказывается вести диалог с теми, «кто выдвигает ультиматумы».

В ответ на слова украинского лидера заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сделал заявление, что сегодня переговорная позиция Москвы по отношению к Киеву является «детской разминкой» перед будущими решениями. По его словам, Россия может потребовать тотальной капитуляции украинского правительства.

До этого глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от диалога с украинскими властями. Он отметил, что процесс нельзя затягивать.