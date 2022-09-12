Песков: Победа врио губернаторов на выборах говорит о поддержке курса президента

Фото: Администрация президента РФ

Победа всех временно исполняющих обязанности губернаторов на состоявшихся в России региональных выборах говорит о поддержке гражданами курса президента РФ Владимира Путина в целом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 12 сентября.

По его словам, все врио губернаторов получили большое количество голосов. Это говорит в первую очередь о том, что исполняющие обязанности показали себя с положительной точки зрения.

— Но в этом есть и заслуга президента с точки зрения его поддержки этого конкретного кандидата, а также есть и, безусловно, толика голосования в поддержку курса президента, — цитирует слова Пескова ТАСС.

11 сентября голосование на выборах всех уровней завершилось на территории России. По данным ЦИК РФ, победу одержали кандидаты, которые уже занимают пост главы региона или исполняют его обязанности. Отмечается, что выборы путем прямого голосования проходили в 14 регионах страны. В 12 субъектах победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия», еще в двух выиграли самовыдвиженцы.

До этого сообщалось, что кандидаты партии «Единая Россия» лидируют на муниципальных выборах в Москве. Свыше 1100 муниципальных депутатов, выдвинутых «Единой Россией», получат мандаты депутатов. В онлайн-голосовании участвовали 1 748 616 избирателей.