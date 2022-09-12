Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в ДТП в Подмосковье

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В отношении водителя, который насмерть сбил ребенка в Кашире, возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, следователем города Кашира возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Трагедия, о которой идет речь, произошла вечером 11 сентября около 20:00. На 2-м километре автодороги Озера — Кашира — Ожерелье 19 летний водитель, совершая обгон на автомобиле ВАЗ, сбил двух школьников в возрасте 11 и 13 лет, которые ехали на велосипедах по встречной полосе.

В результате ДТП один ребенок погиб. Еще один госпитализирован. Водителя задержали. По факту трагедии подмосковная прокуратура начала проверку.