Трое подростков получили ожоги во время пожара на игровом квесте в Москве

Фото: Пресс-служба московской прокуратуры

Россия, Москва, Новохохловская улица Карта всех событий

Три ребенка пострадали в результате пожара в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.

По ее словам, в воскресенье, 11 сентября, в здании на улице Новохохловской произошло возгорание. В результате пожара пострадало три подростка в возрасте 15 лет и два сотрудника организации, которая проводила квест.

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Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двоих детей госпитализировали.

Прокуратура ЮВАО контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.

Еще один пожар произошел в понедельник, 12 сентября, в Подмосковье. Загорелся склад с пластиковой крошкой и другой продукцией.