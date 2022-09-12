Трое подростков получили ожоги во время пожара на игровом квесте в Москве

Три ребенка пострадали в результате пожара в помещении для проведения квестов на юго-востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 12 сентября.
По ее словам, в воскресенье, 11 сентября, в здании на улице Новохохловской произошло возгорание. В результате пожара пострадало три подростка в возрасте 15 лет и два сотрудника организации, которая проводила квест.
Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, двоих детей госпитализировали.
Прокуратура ЮВАО контролирует установление всех обстоятельств произошедшего.
Еще один пожар произошел в понедельник, 12 сентября, в Подмосковье. Загорелся склад с пластиковой крошкой и другой продукцией.