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Песков заявил, что Путин получал доклады о перегруппировке ВС России в Харьковской области

Георгий Соланович

Сюжет: 

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В мире
Песков заявил, что Путин получал доклады о перегруппировке ВС России в Харьковской области
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин получает доклады обо всех событиях, которые происходят в рамках специальной военной операции (СВО) ВС РФ на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, 12 сентября.

— Разумеется, все, что происходит, любые действия, которые делают военные в ходе специальной военной операции, докладываются верховному главнокомандующему, — ответил Песков на вопрос о том, знает ли Путин о перегруппировке.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что верховный главнокомандующий находится на постоянной связи и с министром обороны России, и с другими военачальниками, передает ТАСС.

До этого военно-гражданская администрация Харьковской области заявила об эвакуации жителей населенных пунктов Купянск, Изюм, Шевченково и Балаклея. Позже в Минобороны РФ сообщили, что командование приняло решение перегруппировать войска, находящиеся в этих районах, для наращивания усилий на Донецком направлении.

При этом на Угледарском направлении союзные силы РФ, ДНР и ЛНР действуют успешно и продолжают продвижение вперед. Вооруженные силы Украины пытались перебросить дополнительную технику в район Красноармейска, но союзные силы «подпортили» им данный процесс, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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