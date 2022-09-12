«Любил прятаться под столом»: психолог объяснил, кто может приобрести апартаменты без окон

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В России начали чаще продавать апартаменты на технических этажах. Покупка апартаментов в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий может говорить о том, что человек чувствует себя в безопасности лишь в замкнутых пространствах. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал психолог Владимир Крупин.

— Вообще жить в квартире без окон неблагоприятно, поскольку человеку нужен солнечный свет. Я допускаю, что есть люди, которые чувствуют себя безопасно вот в таких маленьких и не просматриваемых местах. В частности, те, кто любил в детстве прятаться под столом и устраивал себе там «жилье». Подобное чувство безопасности в ограниченных помещениях может перейти и во взрослую жизнь, и человек может реализовать подобное в покупке жилья на антресоли, в подвале или на чердаке. Ему кажется, что там безопасно, — пояснил он.

При этом эксперт уверяет, что каждый случай необходимо рассматривать индивидуально. По его словам, счастье человека в той или иной недвижимости определяется им самим.

— Важно понимать, как человек сам к этому относится. Если он доволен своим жильем, то он не сойдет с ума. Это очень индивидуально. Кто-то во дворце будет жить и будет недовольным, а кто-то счастлив с койкой в общежитии, — подытожил Крупин.