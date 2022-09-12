Диетолог рассказала, каким видом чая можно заменить кофе

Фото: depositphotos

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, какие сорта чая помогут заменить с утра кофе и обладают пробуждающим эффектом.

— Есть сорта чая с очень выраженным ароматом, которые иногда лучше пить с утра тем, кто не употребляет кофе. Потому что яркие запахи пробуждают. Есть такой вид чая, как ройбуш. За счет своего ярко выраженного аромата он может конкурировать с кофе. У него такой же сильный эффект, как у ванили и кокоса. Эти запахи действуют в первую очередь на мозг и в итоге мы их хотим, а не потому, что мы все желаем попробовать на вкус ваниль и кокос, — пояснила специалист.

При этом вечером лучше пить травяные чаи, с менее яркими ароматами, которые не будут иметь эффект пробуждения и обладают некоторыми лечебными свойствами. Так, это может быть простой отвар или напиток на основе шиповника.

Также неплохо вечером после трудового дня пить ромашку, она успокаивает желудочно-кишечный тракт, а женщинам — чаи с мятой. Так как это растение благотворно влияет на нервную систему, оказывает спазмолитическое действие на кишечник, передает URA.RU.

До этого кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова сообщила, что злоупотребление сладким чаем может спровоцировать развитие диабета и окажет влияние на выработку инсулина.