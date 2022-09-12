Минобороны сообщило об уничтожении оперативного резерва ВСУ в Черкасской области

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили свыше 30 националистов в результате высокоточного удара по пункту временной дислокации подразделения бригады резервистов ВСУ в районе населенного пункта Роги в Черкасской области, сообщили в Минобороны в понедельник, 12 сентября.

— В районе населенного пункта Роги Черкасской области нанесен высокоточный удар ВКС России по пункту временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ. Уничтожено более 30 националистов и свыше 10 единиц специальной военной техники и автомобилей, — сообщает Telegram-канал Минобороны России.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили множество единиц военной техники Вооруженных сил Украины при отражении наступления на Николаево-Криворожском направлении.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет продолжать специальную военную операцию ВС РФ на Украине до тех пор, пока ее изначальные цели не будут достигнуты. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в данный момент позиция Москвы по отношению к Киеву является «детской разминкой» перед будущими решениями.